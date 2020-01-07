Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Mersin genelinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.



Dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, su baskınlarına neden olmasının yanı sıra ulaşımda da aksamalara yol açıyor.

Belediye ekiplerinin, çok sayıda aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Mut ilçesinde otomobilin su dolu menfeze devrilmesi sonucu kaybolan kişinin de cesedine ulaşıldı.

Açıklamayı kentteki son durumla ilgili NTV canlı yayınında açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Seçer, "Maalesef kötü bir haber var. Mut'te dereye uçan araçta bir vatandaşımız bulunmuştu. Bir kişiye ulaşılamamıştı. Birkaç saat önce onun cansız bedenine ulaşıldı" dedi. Seçer, "Erdemli ilçemizde heyelan altında kalan bir yurttaşımız dün gece hayatını kaybetmişti. 24 saat içinde toplam iki can kaybı var" diye konuştu.

METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ

Kente düşen yağış miktarı hakkında da bilgi veren Seçer, şunları söyledi:

"Yağış devam ediyor. 12 saat metrekareye 140 kilo yağış düşmüştü. Şu anda yaklaşık 24 saate ulaşıyoruz. 180 kilolara kadar çıktığı bilgileri var. Akşam saatlerine kadar bu yağış devam edecek. Bir 50 kilogram daha metrekareye yağış düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar da önemli bir etken. deniz kabarması sahil bölgelerinde önemli sorunlar yaşatıyor."

"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Belediye ve valiliğin üzerine düşen görevi yaptığını söyleyen Seçer, "Biz de belediye olarak bütün birimlerimizle dünden bu yana çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları arkadaşlarımız var güçleriyle gerçekleştirdi. Henüz tehlike geçmiş değil yağış devam ediyor. Umut ediyorum, kısa süre sonra rüzgar ve yağmur şiddetini azaltır ve tehlike geçmiş olur" ifadelerini kullandı.