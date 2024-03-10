Mersin'de otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'de Ahmet Bağırsakçı'nın kullandığı otomobil, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.



Savrulan araç, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.



Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan 2 kişiyi Erdemli Devlet Hastanesine götürdü.



İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Bağırsakçı'nın cenazesi ise morga kaldırıldı.

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