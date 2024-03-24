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Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin'de motosikletin otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 

Olay Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydan geldi.

Alınan bilgiye göre, Y.K., idaresindeki motosikletle, aynı istikamette seyreden F.S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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