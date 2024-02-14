Mersin'i dolu ve hortum vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı yağışlı hava Mersin'de etkili oluyor.

Gece başlayan yağış sabah erken saatlerinde etkisini artırdı. Erdemli ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 10 dakika etkili oldu, ardından kuvvetli sağanak etkisini gösterdi.