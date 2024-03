Mervegül'ü eski eşi öldürdü: Acılı anne, kızının gelinliğini yaktı

ANNE, BENZİN DÖKTÜĞÜ GELİNLİĞİ ATEŞE VERDİ

Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, dün akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek ateşe verdi.

Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyin, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor." dedi