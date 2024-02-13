Mesut Kösedağı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte CHP'nin Kadıköy adayı Mesut Kösedağı'nın biyografisi

CHP'nin İstanbul ilçe adayları, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen programda tanıtıldı. Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Avcılar ve Sarıyer başta olmak üzere 9 ilçede mevcut başkanlar aday gösterilmedi. İşte, CHP'nin Kadıköy adayı Mesut Kösedağı'nın biyografisi...



MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?



1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mesut Kösedağı ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yaptı.



Askerlik hizmetini 2011 yılında kısa dönem olarak yerine getirdi. Reklam, satış ve organizasyon alanlarında uluslararası firmalarda çalıştı. 2013 yılında gıda sektörüne girdi ve bir şirketin ortağı oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olan Mesut Kösedağ gıda alanında işletmecilik yapıyor.



SİYASİ KARİYERİ



2003 yılında CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi olarak görev yapmıştır.



2004 yılında Kadıköy Gençlik Kolları başkanlığı, 2005 yılında ise İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği görevini üstlenmiştir.

