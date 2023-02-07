Meteoroloji duyurdu: Deprem bölgelerinde 5 gün hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları zor şartlarda devam ediyor.



Meteoroloji, 10 il için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.



İllere göre gün gün hava tahmini...



HATAY



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/10



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/8



09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/10



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1/10



KAHRAMANMARAŞ



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 40-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5 / 1



09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -7/ 3



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 3



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4



MALATYA



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar güneybatı yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/-1



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı, rüzgar batı zamanla kuzeybatıdan 15-15 km/saat, hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -7/-3



09.02.2023 Perşembe : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/-4



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-4



11.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -13/-4



GAZİANTEP



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 15/25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 4



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 /3



09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 5



OSMANİYE



07.02.2023 Salı : Parçalı çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4 / 11



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 8



09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0 / 10



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 11



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 12



DİYARBAKIR



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Güney15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 3



08.02.2023 Çarşamba : Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 2



09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 3



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 3



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 20-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4



ADANA



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 4/11



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı, zamanla az bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/10



09.02.2023 Perşembe : Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeydoğu 5-15 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/11



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1/13



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/13



ŞANLIURFA



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2/7



08.02.2023 Çarşamba: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 0/5



09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, rüzgar Kuzeybatı5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6



10.02.2023 Cuma : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 5-15 km/saat, , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7



ADIYAMAN



07.02.2023 Salı: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kuzeybatı 15-25 km/saat, hamlesi 30-50 km/saat hamlesi 20-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 1 / 3



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar Kuzeybatı 15-25 km/saat hamlesi 30-50 km/saat , en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -1 / 1



09.02.2023 Perşembe: Parçalı bulutlu gece hafif kar yağışı, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, hamlesi 20 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4 / 4



10.02.2023 Cuma: Parçalı ve az bulutlu sabah hafif kar yağışlı, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/ 4



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -6 / 5



KİLİS



07.02.2023 Salı : Çok bulutlu, ilk saatler ı yağmur ve karla karışık yağmurlu, rüzgar Kuzey 5-10 km/saat hamlesi 15-30 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : 2 / 6



08.02.2023 Çarşamba : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3 / 4



09.02.2023 Perşembe : Parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-10 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6



10.02.2023 Cuma : Parçalı zaman zaman çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6



11.02.2023 Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/ 7