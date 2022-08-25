Meteoroloji'den 11 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

İstanbul'un da aralarında olduğu 11 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.



Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



MGM tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Yalova için turuncu kodlu uyarı verilirken, Bilecik, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yapıldı.

