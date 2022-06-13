Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugün ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MGM tarafından, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay, Adana, Osmaniye, K.Maraş ve Mersin için turuncu kod verildi.



Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RİZE VALİLİĞİNDEN SEL UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı karşısında Rize Valiliği sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.



Sağanak yağışın beklendiği Rize'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarının ardından Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; ilimizde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

HATAY İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.



AFAD tarafından, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.



DOĞU ANADOLU’DA RÜZGAR VE FIRTINA



Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Van’ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.