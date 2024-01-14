Meteoroloji'den 7 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporunda, 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olunması istendi. Marmara Bölgesi ve iç kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Ülkenin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji, Ağrı, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş ve Van için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Vatandaşların kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanacak aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
🗓️14 Ocak 2024 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2024
☃️Kuvvetli ve Yoğun Yağışlara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/4VD649nQRm
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -2°C
Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı bulutlu.
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