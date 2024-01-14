Meteoroloji'den 7 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporunda, 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olunması istendi. Marmara Bölgesi ve iç kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor.



Ülkenin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

