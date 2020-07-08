Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "şiddetli yağış" uyarısı

Doğu Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 06:16

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için "şiddetli yağış" uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Giresun, Ordu ve Trabzon'da yerel olarak kuvvetli, Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü de Rize'de yerel olarak şiddetli, Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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