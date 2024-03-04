Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Ege ile Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı 'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, akşam saatlerinden sonra ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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