Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 9 kuvvetinde, Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Anadolu AjansıTürkiye
Meteoroloji, Marmara'nın da aralarında olduğu 4 bölgede yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.