Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece için kar yağışı uyarısı yaparken, 20 santimetreye kadar kar örtüsünün oluşabileceği açıklandı.

Haberler - DHA 22.01.2022 - 17:48

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren 'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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