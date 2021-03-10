Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'daki yağmur v sağanak yağışın sabah (11 Mart 2021 Perşembe saat 04.00) ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde (11 Mart 2021 Perşembe saat 14.00), kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunalıdır." açıklamasında bulundu.