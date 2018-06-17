Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA SICAKLIKLARI 1 İLA 3 DERECE AZALACAK



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

