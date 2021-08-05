Meteoroloji'den iyi haber: Yangın bölgesinde nem artacak

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Ege ve Akdeniz'de nem yükseliyor. Hafta sonu sıcaklık ülke genelinde 5-6 derece azalacak. Şiddetli yağmur beklenen kentler var...

Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 9, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar, hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.

YANGIN BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

Ege'de rüzgar denizden çok nemli esmeye başlıyor. Bölgedeki sıcaklıklarda 6 derecelik bir düşüş bekleniyor. İç kesimlerde yağmurlar var ancak Marmaris'te rüzgar yine şiddetli esmeye devam edecek.



Akdeniz'de de nem yükseliyor. Mersin ve Adana'nın kuzeyinde beklenen yağışlar, cumartesi günü Isparta'ya kadar olan bölümde etkili olacak. Adana 37, Kahramanmaraş 41 derece.



Güneydoğu'da rüzgar şiddetli ve sıcak esiyor. Diyarbakır'de sıcaklık 42 derece. Karadeniz'deki sıcaklık iç kesimler 37 dereceye kadar çıkıyor. Hafta sonu bölgede sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Van boyunca kısa süreli ve kuvvetli sağanakları sürüyor. Erzurum 32, Malatya 38 derece.

Beş büyük kentte beklenen hava durumu ise şöyle:



Marmara Bölgesi'nde yarın sıcaklıkların çok yüksek olacağı tahmin edilirken bir de yağış uyarısında bulunuldu.



İstanbul yarın 37 dereceyi görecek. Ancak cumartesi günü şiddetli yağmurla birlikte sel tehlikesi de bulunuyor.



Ankara'da hava sıcaklığı 36 derece kadar yükseldi. Bölge hafta sonu serinliyor ve sağanak yağmurlar var. İzmir'de hava çok nemli, hissedilen sıcaklık 39 derece. Bursa 38 derece. Antalya'da rüzgar lodostan nemli esecek, cumartesi ise yağmur var.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM



Öğle saatlerini işaret eden uyarıda, Edirne ve Trakya genelinde birden şiddetli yağmur geleceği söylendi.



SEL TEHLİKESİNE DİKKAT!



Öte yandan bölgede cumartesi günüyse Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova kesiminde aşırı yağmurlar nedeniyle sel tehlikesi bekleniyor.



İç Anadolu Bölgesi'nde de kavuru sıcaklıklar devam ediyor. Bölgede ölçülen sıcaklıklık 35-37 derecelerde seyrediyor.



Bu bölgede de cumartesi günü gök gürültülü şiddetli yağmur beklenirken sıcaklıklar da 5 decerelik bir düşme olacak.

