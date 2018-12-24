Son dakika haberi!

Meteoroloji yurdun birçok bölgesi için yoğun kar yağışı ve don uyarısı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ANKARA'DA SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA OLACAK



"Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2018 Salı günü Ankara’da yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının ardından Ankara’da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında (Minimum/Maksimum Sıcaklıklar : Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 derece) seyretmesi bekleniyor.

SAKARYA, KOCAELİ VE BURSA'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI



Marmara’nın doğusunda 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği, Bilecik, Balıkesir’in doğusu, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli ve Bursa illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ'DE YODĞUN KAR ETKİLİ OLACAK



Batı Karadeniz’de 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 cm yüksekleri 20 cm) olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ESKİŞEHİR'DE DE KAR VAR



İç Anadolu’nun kuzeybatısında 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olması bekleniyor.

İÇ EGE'DE YAĞMUR KARA DÖNECEK



Ege’de 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor."

VİDEO: YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAR BEKLENİYOR (NTV METEOROLOJ EDÖTÜRÜ DİLEK ÇALIŞKAN AKTARDI)

