Meteoroloji'den Marmaranın batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) fırtına uyarısı geldi.



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerinden eseceği ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına olacağı ifade edildi.



Ayrıca açıklamada çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



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