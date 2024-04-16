Meteoroloji'den Marmaranın batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşlar; çatı uçması, direk devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den Marmaranın batısı için fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarısı geldi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerinden eseceği ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına olacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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