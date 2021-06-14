Meteoroloji'den uyarı: Yaz sağanakları hafta boyunca devam edecek (14 Haziran 2021 bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yaz sağanakları hafta boyunca etkisini gösterecek.

Yağışların bugün, Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Bat Karadeniz'de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre metrekareye 51-75 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

﻿﻿Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde yer yer altında seyredecek.

Rüzgarın, kuzeybatı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey, güney ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca özellikle İstanbul için yağmurun etkili olacağını belirterek "Bugün için iri taneli dolu yağma ihtimali zayıf ama sonraki günlerde sağanakların yanı sıra dolu da görülebilir" dedi.

Bugün için Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 25 kentte sağanak yağışın etkili olacağını belirten Çalışkan, hemen her gün bir kente metrekarede 50-70 kilogram yağmur düşeceğini belirtti.

Haziran ayının özellike yurdun batı kesimleri için bol yağışlı geçtiğini belirten Çalışkan İstanbul için yağmurlu bir hafta olacağını ifade etti.

15 Haziran salı gününün de serin geçeceğini belirten Çalışkan, çarşamba yoğun yağışlı olacağını belirtti.

Salı, perşembe ve cuma da yağışlar aralıklı olarak sürecek. Perşembeden itibaren ise sıcaklıklar artıyor.





SERİN VE YAĞIŞLI HAVA NE KADAR SÜRECEK?

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 23



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Trabzon: Parçalı bulutlu 23



Erzurum: Parçalı bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35



14-20 HAZİRAN 2021 HAFTALIK HAVA DURUMU