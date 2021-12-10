Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtınanın (90-100 kilometre/saat) olacağı tahmininde bulundu.



Fırtınanın, Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

22 İLE SARI 3 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. İzmir, Aydın ve Muğla'da şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Çanakkale, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.