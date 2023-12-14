Mezbahada boğanın saldırdığı adam öldü: O anlar kamerada

Amasya’da mezbahada boğanın saldırdığı bir kişi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızgın boğanın saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mezbahada boğanın saldırdığı adam öldü: O anlar kamerada

Suluova ilçesine bağlı mezbahada elektrik görevlisi olarak çalışan Kadir Bilen’e (55) kesim için mezbahaya getirilen boğa saldırdı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Bilen, kanlar içerisinde yerde kaldı.

Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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