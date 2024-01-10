MHP Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı Serkan Toper kimdir?

MHP Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı Serkan Toper oldu. Toper, 2019 Yerel Seçimlerinde de Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu. İşte, Serkan Toper hakkında bilgiler...



SERKAN TOPER KİMDİR?



Aslen Kars Kağızmanlı olan Serkan Toper, 13 Mart 1979 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi.



İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde tamamladıktan sonra ilkokul 4 ve 5. sınıfları, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı.



1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı.



2002 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.



Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmakla, ceza hukuku , şirket danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir.



2015 /2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili görevini yürütmektedir. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.

