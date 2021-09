MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceklerini, parti olarak verdikleri kanun teklifinin arkasında olduklarını bildirdi.



Bahçeli, sosyal medya hesabından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gaziliğin haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaası olduğunu belirtti.



Türk tarihinin her sayfasının şehitlerin kanlarıyla yazıldığını, gazilerin feragatiyle taçlandığını hatırlatan Bahçeli, "Hiç kuşku yoktur ki, gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verilişinin yıl dönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum." ifadesini kullandı.



19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilere Allah'tan rahmet niyaz eden Bahçeli, gaziliğin cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi kahramanlığın muazzam sinesi olduğunu vurguladı.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:



"Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum.



Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi onlarla birliktedir."



