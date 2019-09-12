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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensupları ile bir araya geldiği yemekte, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir konuşulan kabine revizyonu tartışmalarına değinen Bahçeli, "Bakanlar kurulunda 'şunlar değişsin' gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de 'muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum' derseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız" dedi.

Bahçeli, "İki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Hangi bakan bir şey söylemişse muhalefet ‘istemezük’ der. Ne yapacağız her gün bakan mı değiştireceğiz?" diye konuştu.

"DEVLET OLMASA HANGİ ANNE HDP'NİN KAPISINDA BULUNABİLİRDİ?"

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapması ile başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, "Çözüm kapısı HDP değil devlettir" eleştirilerine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Mehmetçikler dağın başında ne yapar? Sınırda bu kadar asker niye bulunur? Bunları arıyorsan devlet oralarda. Kalkıp HDP’nin kapısında ‘bunlar devletin yanına varsın’ diyorsun. Şimdi soruyorum, devlet olmasaydı HDP’nin kapısında hangi anne bulunabilirdi? Devlet olmasa başlarına ne gelirdi?"

"RAP ADINA DARBEYE HEVESLENENLER TÜREYEBİLİR"



Bahçeli, "Susamam" isimli son günlerin popüler rap şarkısı için de ilginç bir değerlendirmede bulundu:



"Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre, grup veya kişiler dış destek bulanlar Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar."



ARINÇ'IN AÇIKLAMASINA TEPKİ



Bahçeli'nin gündeminde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweetleri nedeniyle ceza alması sonrasında yaptığı yorumlar da vardı. Arınç, "Geçmişte atılan tweetler nedeniyle savcılarımız hamaratlık yapacaksa bu işlerin altından binlerce insanı kurtaramazsınız" sözleri ile cezaya tepki göstermişti. Arınç'ın bildiği bilgiler varsa bunu savcılarla paylaşması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Yapacağı budur ortalığı karıştırmak değildir" dedi.



Kadın cinayetlerine de değinen Bahçeli, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'i işaret etti; İdam konusunda ise toplumsal mutabakat olması gerektiğine vurgu yaptı.