MHP’den “Güneysu” jesti: Belediye başkan adayı gösterilmeyecek

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin seçim hazırlıklarında da son aşamaya gelindi. Bu kapsamda MHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesiyle ilgili bir karar aldı. Karara göre MHP, jest olarak Güneysu ilçesinden belediye başkan adayı göstermeyecek.

MHP’den “Güneysu” jesti: Belediye başkan adayı gösterilmeyecek
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Cumhur İttifakı yerel seçim hazırlığında son aşamaya geldi

Cumhur İttifakı yerel seçim hazırlığında son aşamaya geldi

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Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ’a jest olarak baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım’da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan’ın baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.

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