MHRS'de yeni dönem | Bakan Koca: Onaylı randevu dönemi pazartesi başlıyor

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından basın açıklaması düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümüne ilişkin alınan yeni kararları duyurdu.



Onaylı randevu dönemine geçiş sisteminin devreye alındığını ve pazartesi günü başlayacağını bildiren Bakan Koca, ertesi güb randevusu olan hastaların saat 20.00'ye kadar onay vermesi gerektiğini bildirdi.



Yeni sistemden kanser hastaları ile 65 yaş üstü vatandaşların muaf olduğunu açıklayan Bakan Koca, randevulu ve randevusuz hasta sayısının neredeyse eşit olduğunu açıkladı.

15 RANDEVU ALAMAMA UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLDİ

İki kez randevusuna gelmeyenlerin 15 gün tüm branşlardanlardan randevu alamamasına yönelik tedbir alınacağı açıklamıştı. Bu uygulamadan vazgeçilmiş, mevcutta uygulanan aynı branştan randevu alamama uygulaması devam edilecek.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

MHRS'DE ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLIYOR



Randevulu ve randevusuz hasta sayısı neredeyse eşit. Geçen yıl 23 milyon kişi, aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık 4’te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.



Onaylı randevu dönemine pazartesi başlıyoruz. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylayacak ve saat 20.00'ye kadar onay verecek.



65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. Boş kalan randevuda öncelik talep bırakan hastada olacak.

SAĞLIKTA ŞİDDET VAKALARI

Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir. Gri kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.



Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve pilot uygulamaları başlattık. Kronik hastaların takibi, rapor, reçete yenileme için de bu uygulama sayesinde çevrim içi hizmet sunmayı planlıyoruz. Kısa adı Yaşam olan sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik, uygulamaya 80 yaş üzeri vatandaşlarımızdan başladık, yaş sınırını aşağı indirerek uygulamayı yaygın hale getireceğiz.

SMA TESTİ

Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan SMA Tarama Programında 2 milyon 200 binden fazla bebeğimiz için tarama yaptık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladık.

YERLİ AŞI

Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. Bağışıklama programındaki diğer bütün aşılar da Hıfzıssıhha’da üretilecek. 2028’de ise tüm aşılar yüzde 100 yerli üretim olacak.

İDRARDAN HPV

Muayene olmadan idrardan HPV taranabileceği çalışma başlattık. Birinci aşama tamamlandı. Dünyada örneği olmayan bir çalışma.