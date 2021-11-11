Mihrimah'ı hayattan koparan sürücüye ilk duruşmada tahliye

İzmir'in Çiğli ilçesinde 6 yaşındaki Mihrimah Gece Akalın’ı kamyonetle ağaç arasında sıkıştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (21), ilk duruşmada, kazanın aracını park edip eve çıktıktan sonra meydana geldiğini iddia etti.



Polislik sınavlarını kazandığını ve 1 hafta sonra eğitimlerinin başlayacağını söyleyen Güzel, tahliye edildi.



Kaza, 6 Ağustos günü Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi.



Emrullah Güzel yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre freni boşalarak kontrolden çıktı ve kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı.



Çocuklardan Mihrimah Gece Akalın, kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı.



Olayı tesadüfen gören Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Ancak Mihrimah doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Hafif yaralanan 8 yaşındaki Esila Ç. de ambulansla hastaneye götürüldü.



6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



Kazadan sonra kaçan Emrullah Güzel ve babası Nurullah Güzel gözaltına alındı.



Emrullah Güzel, polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü ve baba Güzel oğlunun ifadesini doğruladı.



Ancak baba ve oğul sevk edildikleri adliyede, ifadelerini değiştirerek kamyoneti kullananın Emrullah Güzel olduğunu itiraf etti.



Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah Güzel tutuklandı.



Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi.



'POLİS EĞİTİMLERİM BAŞLAYACAK BERAATİMİ İSTİYORUM'



Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Güzel, kazadan 10 gün önce polislik mülakatına girip asil hak kazandığını belirterek, bir hafta içinde eğitiminin başlayacağı için beraatini talep etti.



Güzel, "Olay günü aracı, evin önüne tekerlekler kaldırıma gelir biçimde park edip el frenini çektim. Vitese takıp eve girdim. 10 dakika sonra bir ses duydum. Çıkınca bizim aracımız olduğunu gördüm. Aracın park ettiğim yerde olmadığını, 20-30 metre ileride duvara, yaklaşınca da çocuğa çarptığını gördüm. Fenalaşıp, bayıldım. Çok üzüldüm ama ihmalim yok, beraatimi talep ediyorum" dedi.



Güzel'in avukatı da müvekkilinin polislik sınavlarını kazandığını belirtip hayatını kaybeden Mihrimah'ın olayın olduğu saatlerde ebeveynlerinin gözetiminde olması gerektiğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

SAVCI TUTUKLU KALSIN DEDİ, HAKİM TAHLİYE ETTİ



Kızını kaybeden Ali Akalın da şikayetçi olduğunu bir kez daha yineledi



Akalın ailesinin avukatı, savcılık soruşturmasında tanıklarının çağrılmaması nedeniyle keşif talep edip, tanıkların keşif mahallinde dinlenilmesini isteyerek, aracın park halinde olmadığını ve içinde 2-3 kişi ile hızlıca geldiğini savundu.



Konuşmaların ardından savcı, suçun vasfı ve mahiyeti gereği elzem olarak görülen keşif sonrasına kadar sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.



Hakim ise sanığın tahliyesine, olay yerinde trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmasına ve dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.