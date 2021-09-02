Milas ve Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangınlara 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.



Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum'da da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.