Bodrum ve Milas'taki yangınlar kontrol altında

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangınlara 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Milas'ta ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.



Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.



Bodrum Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, çok sayıda arazöz, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiyeler ve su tankerlerince müdahale edildi.



Çalışmalara, ilçedeki bazı inşaat firmalarına ait mikserler, Bodrum Belediyesi ekipleri ve gönüllüler de destek verdi.



Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.



Yangında 5 hektarı ormanlık, 8 hektarı ziraat olmak üzere 13 hektarlık alan zarar gördü.





Ekipler, havadan ve karadan soğutma çalışmasını sürdürüyor.