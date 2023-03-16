Millet İttifakı genişleyecek mi? Muharrem İnce'den dikkat çeken mesaj

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek turuna başlıyor.



Daha önce Cumartesi günü yapılacağı bildirilen HDP görüşmesinin bir gün öne alınması gündemde. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün, Bağımsız Türkiye Partisi'ni de ziyaret etmesi planlanıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Millet İttifakı'nın ortak bir adayı var. HDP ve başka partiler sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse çok mutlu oluruz." açıklamasında bulunmuştu.