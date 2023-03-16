Millet İttifakı genişleyecek mi? Muharrem İnce'den dikkat çeken mesaj

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek turuna başlıyor.
Daha önce Cumartesi günü yapılacağı bildirilen HDP görüşmesinin bir gün öne alınması gündemde. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün, Bağımsız Türkiye Partisi'ni de ziyaret etmesi planlanıyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Millet İttifakı'nın ortak bir adayı var. HDP ve başka partiler sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse çok mutlu oluruz." açıklamasında bulunmuştu.
14 Mayıs seçimleri öncesi, Memleket Partisi'nin izleyeceği yolda merak konusu.
"KEMAL BEY LEHİNE ÇEKİLİRİM"
Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde İnce ile de biraraya gelmesi bekleniyor.
O görüşmenin ardından, Memleket Partisi'nin 14 Mayıs seçimleri için nasıl bir yol izleyeceği netleşecek.
CHP Meclis grubu da pazartesi günü toplanacak. O toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileştirilecek.