Millet İttifakı genişleyecek mi? Muharrem İnce'den dikkat çeken mesaj

CHP'nin HDP ile görüşmesi yarına çekilebilir. Bu görüşmeye ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, '' HDP ve başka partiler sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse çok mutlu oluruz.'' dedi. Millet İttifakı'nın genişleme çalışmalarına ilişkinse Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den de önemli bir mesaj geldi.

Millet İttifakı genişleyecek mi? Muharrem İnce'den dikkat çeken mesaj

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanı destek turuna başlıyor.

Daha önce Cumartesi günü yapılacağı bildirilen görüşmesinin bir gün öne alınması gündemde. Kılıçdaroğlu'nun aynı gün, Bağımsız Partisi'ni de ziyaret etmesi planlanıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Millet İttifakı'nın ortak bir adayı var. HDP ve başka partiler sayın Kılıçdaroğlu'na destek verirlerse çok mutlu oluruz." açıklamasında bulunmuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin tarihi belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin tarihi belli oldu Haberi Görüntüle

14 Mayıs seçimleri öncesi, Memleket Partisi'nin izleyeceği yolda merak konusu.

"KEMAL BEY LEHİNE ÇEKİLİRİM"

Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkanı "Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim." dedi.

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Haberi Görüntüle

Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde İnce ile de biraraya gelmesi bekleniyor.

O görüşmenin ardından, Memleket Partisi'nin 14 Mayıs seçimleri için nasıl bir yol izleyeceği netleşecek.

CHP Meclis grubu da pazartesi günü toplanacak. O toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmileştirilecek.

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