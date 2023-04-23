Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.



Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.