Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Görevde Yükselme Sınavı Atama Duyurusu Yayımlandı: Atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavı atama duyurusu yayımlandı. Duyuruda atama başvurularının başlayacağı tarihe yer verildi. Peki, MEB görevde yükselme atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Görevde Yükselme Sınavı Atama Duyurusu Yayımlandı: Atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

Bu kapsamda, atama başvuru duyurusu Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Görevde Yükselme Sınavı Atama Duyurusu Yayımlandı: Atama başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olan başvurular, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00'ye kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasıyla yapılacak.

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