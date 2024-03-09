Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Görevde Yükselme Sınavı Atama Duyurusu Yayımlandı: Atama başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olan başvurular, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00'ye kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasıyla yapılacak.