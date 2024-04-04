Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl ikinci kez bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 2,5 saat sürdü.



Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantının ilk başlığını terörle mücadele operasyonları oluşturdu.



İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Millî Güvenlik Kurulu, 4 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda;



1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.



2. Komşumuz Irak ile oluşturulan stratejik iş birliği zemininin her geçen gün güçlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilmiş; müreffeh bir bölge ve gelecek inşa etmek maksadıyla güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanları başta olmak üzere müşterek ve çok boyutlu gayretlerin uzun vadeli bir anlayışla sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.



3. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir.

