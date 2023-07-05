Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un 73 yaşındaki dedesi Osman Gazoz yaşamını yitirdi. Gazoz, bugün Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un yaşamını yitiren dedesi Osman Gazoz, 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Gazoz'un (73) cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirildi. Gazoz'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazının ardından Gazoz'un cenazesi Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Gazoz'un oğlu Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, torunu Mete Gazoz ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

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