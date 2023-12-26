MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam biletleri ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyangonun internet sayfasından açıklanacak.



2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?



Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasında yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.



Buna göre; 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 lira, yarım bilet 200 lira ve tam bilet 400 liradan satılıyor.



MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?



Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.