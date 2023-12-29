Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? (2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi)

2024 Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl zengin olabilmek için şansını Milli Piyango yılbaşı çekilişinde deneyecek olan vatandaşlar, büyük ikramiye tutarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?



MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?



Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.



MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2023 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.