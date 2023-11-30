Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler bilet fiyatlarına çevrildi. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? İşte çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları...

Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala fiyatları belli oldu. 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satışa sunulacak. 

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları - 1

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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