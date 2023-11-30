Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatı ne kadar? Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala bilet fiyatları belli oldu. 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satışa sunulacak.

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi.