Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları NTV.COM.TR'de açıklanacak

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.



Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.



Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?



Milli Piyango'dan yapılan açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak" bilgisi paylaşıldı.



SONUÇLAR NTV'DE AÇIKLANACAK



Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişle eş zamanlı olarak sonuçlar ntv.com.tr'den ve NTV'nin Twitter ve Facebook hesaplarından da anlık olarak duyurulacak.

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