Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar neler? (2023 Milli Piyango çekilişi)

Milli Piyango'da en çok kazandıran numaralar için arayışlar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesinde Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Peki, Milli Piyango'da son 6 yılda kazandıran numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



3 rakamı 3 kez çıktı



2 rakamı 10 kez çıktı



1 rakamı 9 kez çıktı



7 rakamı 9 kez çıktı



4 rakamı 7 kez çıktı



5 rakamı 7 kez çıktı



6 rakamı 7 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR



2021 yılında - 9876066



2020 yılında - 9884757



2019 yılında - 1358490



2018 yılında - 9794035



2017 yılında - 2796288



2016 yılında - 0556013

