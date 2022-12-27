Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar neler? (2023 Milli Piyango çekilişi)

Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar, 2023 Mili Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde sorgulanmaya başladı. Şansına güvenen ve bu yıl Milli Piyango bileti alacak olan kişiler 200 milyon TL'lik büyük ikramiye için şanslı numaralarını arıyor. İşte Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar.

Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar neler? (2023 Milli Piyango çekilişi)

'da en çok kazandıran numaralar için arayışlar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesinde Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Peki, Milli Piyango'da son 6 yılda kazandıran numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 9 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 7 kez çıktı

Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar neler? (2023 Milli Piyango çekilişi) - 1

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

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