Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar ve sayılar neler? (2023 Milli Piyango çekilişi)

Milli Piyango'da en çok kazandıran numaralar için arayışlar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesinde Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Peki, Milli Piyango'da son 6 yılda kazandıran numaralar hangileri?
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
3 rakamı 3 kez çıktı
2 rakamı 10 kez çıktı
1 rakamı 9 kez çıktı
7 rakamı 9 kez çıktı
4 rakamı 7 kez çıktı
5 rakamı 7 kez çıktı
6 rakamı 7 kez çıktı
MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR
2021 yılında - 9876066
2020 yılında - 9884757
2019 yılında - 1358490
2018 yılında - 9794035
2017 yılında - 2796288
2016 yılında - 0556013