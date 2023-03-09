Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Panagiotopoulos, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi.



Bakan Akar da Yunanistan'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletirken, büyük yıkıma neden olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan'ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.



Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde, Akar ve Panagiotopoulos, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.



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