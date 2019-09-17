Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, görüşmede Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.

Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.