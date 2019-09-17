Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, görüşmede Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.
Görüşmede ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile telefonda görüştü. Bakan Akar, görüşmede mevkidaşını yeni görevi nedeniyle kutladı, ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.