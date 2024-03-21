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Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 39 hedefin hava harekatlarıyla vurulma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı

Bakanlığı, örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 39 hedefin hava harekatlarıyla vurulma anlarını paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, 19-20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin vurulduğu anlar yer aldı.

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