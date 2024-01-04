Milli Savunma Bakanlığı’ndan askerlerin akıllı telefon kullanımına yönelik çalışma: "Ciddi tedbirler alınacak"

BEDELLİ ASKERLİK



Bakanlık yetkililerinden, memur maaşlarına gelen zamla birlikte 182 bin 608 lira 92 kuruş olarak hesaplanan yeni bedelli askerlik ücretinin neden henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmadığına yönelik bir açıklama da geldi.



Bakanlık kaynakları, “2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır.” açıklamasını yaptı.



AKILLI TELEFON KULLANIMINA ÖNLEM GELİYOR



Bakanlık kaynakları ayrıca, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak." dedi.