Milli Savunma Bakanlığı’ndan askerlerin akıllı telefon kullanımına yönelik çalışma: "Ciddi tedbirler alınacak"

Milli Savunma Bakanlığı’ndan görevli personelin akıllı cep telefonu kullanımına yönelik bir açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Kaynaklar, operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacağı mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan askerlerin akıllı telefon kullanımına yönelik çalışma: "Ciddi tedbirler alınacak"

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi.

Bakanlık, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237’ye ulaştığı kaydedildi.

“İDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya gönderilen mayın avlama gemilerinin boğaz geçişine izin vererek Montrö’ye aykırı davrandığı iddiası da haftalık basın bilgilendirme toplantısının gündeminde yer aldı.

Bakanlık kaynakları, iddiayı kesin bir dille yalanladı. İddiaya ilişkin, “Savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmemiştir.” açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan askerlerin akıllı telefon kullanımına yönelik çalışma: "Ciddi tedbirler alınacak" - 1 Milli Savunma Bakanlığı () Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bakanlık yetkililerinden, memur maaşlarına gelen zamla birlikte 182 bin 608 lira 92 kuruş olarak hesaplanan yeni ücretinin neden henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmadığına yönelik bir açıklama da geldi.

Bakanlık kaynakları, “2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır.” açıklamasını yaptı.

AKILLI TELEFON KULLANIMINA ÖNLEM GELİYOR

Bakanlık kaynakları ayrıca, görevli personelin akıllı telefon kullanımına yönelik nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak." dedi.

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