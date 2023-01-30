Mine Kocadağ cinayetinde itiraf geldi: Eşi canlı yayında açıkladı

Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde ortadan kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ bulunamadı.

İTİRAF CANLI YAYINDA GELDİ

Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la "Vazgeçme" programında Mithat Kocadağ, eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Kocadağ; "Tartıştıktan sonra ittirdim yere düşerek kafasını vurdu ve öldü. 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Mutfaktaki yerden kaldıramadım." sözleriyle cinayeti itiraf etti.







Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğini söylemiş, Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini belirtmişti.

O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.