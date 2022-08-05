Minibüs üzerinde yolculuğa gözaltı

Sosyal medyada tık alma uğruna Arnavutköy'de hatlı bir yolcu minibüsünün üstüne çıkarak kilometrelerce yolculuk yapan Y.E.Ö. gözaltına alındı.





İstanbul Arnavutköy'de minibüsün üzerinde yolculuk yapan kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Y.E.Ö. gizlice çıktığı hatlı minibüsün üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı.

Yolcu minibüsünün üstüne çıkan Y.E.Ö. kilometrelerce yolculuk etti.



Tık alma uğruna kendi ve çevredekilerin canını tehlikeye atan Y.E.Ö. gözaltına alındı.

PARA CEZASI



Y.E.Ö.'ye "Taşıt Yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 196 lira cezai işlem uygulandı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Ayrıca Y.E.Ö. trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle hakkında adli işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.



DAHA ÖNCE DE YAPTI



Şüpheli, daha önce de metrobüs ve İETT otobüsü üzerinde yolculuk yapmış; Galata Köprüsü'nden vapura atlama videoları çekerek sosyal medyada paylaşmıştı.