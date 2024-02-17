Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı: Piyasa değeri 10 milyon lira

Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin geçirildi.

Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı: Piyasa değeri 10 milyon lira

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen " madde ticari yapmak" suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM otoyolunda operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi.

Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı: Piyasa değeri 10 milyon lira - 1

Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Sürücü M.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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