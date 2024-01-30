Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? 2024 kandil tarihleri

Miraç Kandili, 12 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 6 Şubat 2024 tarihinde idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ



"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.