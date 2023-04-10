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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle bu hafta içinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

NTV'nin edindiği bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Samih Şukri 'yi ziyaret edecek.

Samih Şukri'nin, ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Şukri, son olarak 27 Şubat tarihinde deprem felaketinin ardından Mısır'dan gelen insani yardım malzemelerinin teslim töreni için Mersin'e gelmiş ve Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu da 18 Mart tarihinde 11 yıl sonra dışişleri bakanları seviyesinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve mevkidaşı Şukri ile bir araya gelmişti.

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