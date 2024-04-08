MİT, 3 kelime verdi: Çocukların resimleri ve mektupları yayınlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da çocuklardan bayram dolayısıyla resim yapmalarını istedi.



MİT'in internet sitesindeki duyuruda, 5-14 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini kullanmaya davet edildi.

HAYAL GÜCÜ



Çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan güvenlik, istihbarat ve gizli ajan kelimelerinden yola çıkarak resim yapmaları ya da mektup yazmaları istendi.



Çocuklar hayallerindeki gizli ajanı resmedebilecek ya da istihbarat veya güvenlik kelimesini yazdığı mektupta anlatabilecek.

YAYINLANACAK



Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.



Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar "23nisan@mit.gov.tr" elektronik posta adresine gönderebilecek.

