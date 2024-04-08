MİT, 3 kelime verdi: Çocukların resimleri ve mektupları yayınlanacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklardan güvenlik, istihbarat ve gizli ajan kelimelerini resimle ya da mektupla kağıda dökmelerini istedi. Yapılan resimler ya da yazılan mektupların arasından seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde paylaşılacak.

MİT, 3 kelime verdi: Çocukların resimleri ve mektupları yayınlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da çocuklardan bayram dolayısıyla resim yapmalarını istedi.

MİT'in internet sitesindeki duyuruda, 5-14 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini kullanmaya davet edildi.

HAYAL GÜCÜ

Çocuklardan, MİT'in görev alanını tanımlayan güvenlik, istihbarat ve gizli ajan kelimelerinden yola çıkarak resim yapmaları ya da mektup yazmaları istendi.

Çocuklar hayallerindeki gizli ajanı resmedebilecek ya da istihbarat veya güvenlik kelimesini yazdığı mektupta anlatabilecek.

YAYINLANACAK

Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Aileler, çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar "23nisan@mit.gov.tr" elektronik posta adresine gönderebilecek.

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